عبد الكريم خلف يهاجم تشرين: هي السبب لما يحدث في ذي قار

2022/04/20 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / اعتبر عبد الكريم خلف الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الإربعاء، أن ما يحدث في محافظة ذي قار هو نتاج طبيعي للانفلات الاهوج لاحداث تشرين.

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