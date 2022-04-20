أمانة مجلس الوزراء تؤكد استمرار العمل بمشاريع الاتفاقية الصينية

2022/04/20 | 21:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، استمرار العمل بالمشاريع المكلفة بالإشراف عليها، مشيرة إلى نسب إنجاز متقدمة. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بشأن المشاريع التي كلف مجلس الوزراء الأمانة العامة بالإشراف عليها، تجري حالياً متابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة في محافظة ذي قار وكذلك صندوق إنماء محافظة ذي قار ومشروع تطوير مدينة أور الأثرية، ومشروع انشاء طريق الدورة - اليوسفية ومشروع تأهيل مداخل بغداد". وأضاف مجيد، "كذلك مشروع معالجة ملوحة حوض نهر الفرات ومعالجة ظاهرة التصحر وهنالك مشروع الحوكمة الإلكترونية ومشروع توسعة وتطوير مدينة الكاظمية، وكذلك خطة وجه بها الأمين العام لمجلس الوزراء لشمول مدينة الأعظمية أيضاً لمكانتها التأريخية والدينية بالتطوير، كذلك مشروع الأبنية المدرسية رقم واحد". وتابع أن "كل هذه المشاريع مستمرة العمل ولا توقف فيها، والأمانة العامة لمجلس الوزراء هي التي وقفت على أسباب توقف وتلكؤ هذه المشاريع وعملت على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووزارة التخطيط ووزارة المالية، إذ كان هنالك تعاون مثمر من هذه الوزارات، وأيضاً الجهات القطاعية". وأشار مجيد إلى أنه "فيما يخص مشاريع الاتفاقية الصينية، فإن هناك مشروعين هما مشروع تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي ومشروع انشاء ألف مدرسة، وكلاهما مستمران بالعمل بلا توقف". وذكر أنه "كل هذه المشاريع التي ذكرتها تعمل الآن على أرض الواقع وهنالك نسب إنجاز متقدمة، واليومان الماضيان شهدا افتتاح 6 مشاريع ضمن صندوق اعمار محافظة ذي قار، والأيام القليلة المقبلة أيضاً ستشهد افتتاح عدد منها وكذلك مشروع الأبنية المدرسية وهنالك تسلم للأبنية المدرسية تباعاً في عموم المحافطات".

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