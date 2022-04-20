الشرطة الإسرائيلية تمنع مئات المتظاهرين اليهود من الوصول لباب العمود

2022/04/20 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مئات المتظاهرين اليهود القوميين من الاقتراب من باب العمود، المدخل الرئيسي للفلسطينيين المقدسيين في البلدة القديمة، بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك لتجنّب وقوع اشتباكات قد تؤدي إلى تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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