المفوضية الأوروبية تحذر من فرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/04/20 | 21:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أشار الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي، إلى أن فرض عقوبات جديدة تشمل إمدادات النفط والغاز من روسيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك على الدول التي تقرر فرض هذه القيود.وقال برودي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إن “العقوبات سيترتب عليها عواقب بالنسبة لمن يفرضونها وفي حالة إيطاليا نتحدث عن عواقب وخيمة […]

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