2022/04/20 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، اليوم الإربعاء، السيد السسستاني إلى العفو عن صاحب التغريدة المسيئة للمرجعيات الدينية، وذلك بعد إيداعه في السجن.

ظهرت المقالة بعد حبسه..



قيادي كردي يطالب المرجعية بالعفو عن المسيء للمرجعيات أولاً على ايرث نيوز.

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