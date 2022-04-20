2022/04/20 | 21:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم يحمل رقماً قياسياً آخر لأكثر عدد من البيض المتوازن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقي يدخل غينيس بسبب ٧ حبات شكولاته) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقي يدخل غينيس بسبب ٧ حبات شكولاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).