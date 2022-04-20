رد قاس من الديمقراطي الكردستاني بعد “هجوم البيض” الذي طال موكب بارزاني

2022/04/20 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهر الحزب الديمقراطي الكردستاتي اليوم الأربعاء، رد فعل قاسٍ، تجاه هجوم “البيض” الذي تعرض له موكب رئيس حكومة إقليم كردستان من قبل محتجين من الجالية الكردية في بريطانيا.وقال عضو برلمان كردستان عن الديقراطي الكردستاني ريبوار بابكيي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “هجمات البيض المرمي اليوم لم تكن من الدجاج الكردي بل […]

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