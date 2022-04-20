هل يجيز القانون للبرلمان تخويل الحكومة بارسال موازنة 2022؟

2022/04/20 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، حول إمكانية تخويل البرلمان لحكومة الكاظمي حق تقديم مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم): "يمكن للبرلمان ان يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة كونها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".

وأضاف ان "التفويض يحتاج الى تصويت نصف العدد الكلي زائد واحد وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصرا"، مشيرا الى انه "يجب ان يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019".

وأوضح التميمي ان "تلك التخاويل تكون وفق المواد 62 و5 و61 من الدستور و12 و13 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان".

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