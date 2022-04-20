الكهرباء تكشف عن عقد جديد مع إيران حول إمدادات الغاز

2022/04/20 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، نيتها توقيع عقد جديد مع إيران بشأن إمدادات الغاز، فيما أشارت إلى أن الربط مع تركيا أنجز بنسبة 100%.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وفداً حكومياً كان من المفترض أن يزور ايران لحسم موضوع امدادات الغاز ومعدلاته"، مبينا أن "الزيارة تأجلت بناء على استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة اليوم في مجلس النواب".وأضاف، أن "الوزارة أوضحت استعداداتها وحاجاتها وما لديها امام ممثلي الشعب وبالتالي كان التفهم واضحا"، مشيرا الى أن "الوفد سيزور ايران بداية الاسبوع المقبل، وربما سيتم توقيع عقد يتضمن التزامات جديدة بين الطرفين من حيث ارتفاع وانخفاض الاسعار".وأوضح أن "الوزارة بدأت منذ العام الماضي بالشروع في خطة استعدادا لفصل الصيف، حيث تضمنت الخطة انجاز الصيانات الدورية والاضطرارية وادخال خطوط نقل كانت معطلة مربوطة مع المحافظات".وتابع، أن "خطط الوزارة تستهدف ادخال من 4000 الى 4500 ميغاواط للمنظومة الوطنية"، موضحا، "تجهيزنا شبه متكامل لعموم محافظات العراق مع اعتدال درجات الحرارة".وأكد أن "ساعات التجهيز تتأثر بضمان الخطة الوقودية"، لافتا الى أنه "عند توفر التخصيصات وضمان توفير الوقود سيكون هذا الصيف أفضل من المواسم السابقة".وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار موسى إلى أن "الربط الكهربائي مع تركيا أنجز بنسبة 100%"، موضحا أن "ما يؤخر دخول الخط حيز التنفيذ هو أن شبكة الكهرباء التركية مرتبطة بالاتحاد الاوربي، وتم استحصال موافقة مبدئية على هذا الربط".وبين أن "الوزارة مستمرة في مباحثاتها مع الجانب التركي، وننتظر في قادم الايام ادخال الربط حيز التنفيذ الذي سيضيف 500 ميغاواط لمنظومة الطاقة".وتابع، "اما الربط مع الاردن فإن العمل جار لفحص التربة والتأكد من خلوها من المخلفات الحربية لبدء العمل على خط القائم - ريشة".

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