توتر في جنوبي العراق بعد مقتل ضابط رفيع في الجيش

2022/04/20 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد قضاء الشطرة في محافظة ي قار جنوبي العراق توترا ملحوظا على خلفية مقتل ضابط رفيع في الجيش خلال محاولته فض نزاع عشائري، في وقت أمر به رئيس الحكومة المنتهية ولايتها باعتقال المتورطين.

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