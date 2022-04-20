2022/04/20 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث وزير الهجرة والمهجرين عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطة وزارة لإعادة النازحين طوعاً، وإنهاء معاناتهم.وذكرت الوزارة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “الغانمي ألتقى بممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (جو نيكولاس يوز)، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل”.وأكد […]

ظهرت المقالة إعادة النازحين وإنهاء معاناتهم على طاولة لقاء وزير الهجرة بممثل أممي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة النازحين وإنهاء معاناتهم على طاولة لقاء وزير الهجرة بممثل أممي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة النازحين وإنهاء معاناتهم على طاولة لقاء وزير الهجرة بممثل أممي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).