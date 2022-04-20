مقتل شخص بمشاجرة غربي بغداد

2022/04/20 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص بمشاجرة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء ابو غريب ما اسفر عن مقتل شخص بعد اصابته بثلاث اطلاقات نارية واحدة منها بمنطقة الرأس".

الى ذلك، لفت المصدر الى أن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة التويثة في جسر ديالى تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما اسفر عن اصابة شخص بجروح خطيرة فيما لاذوا البقية بالفرار".

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