الإطار التنسيقي يكشف عن انضمام نواب جدد له

2022/04/20 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عن مسار التفاوضات السياسية التي يجريها الاطار التنسيقي.

وقال عضو الائتلاف فاضل موات، في تصريح لـ(بغداد اليوم): "المفاوضات التي يجريها الاطار التنسيقي تمضي بخطوات متقدمة وهنالك تقدم غير متوقع".

وأكد أن هناك "اعضاء ينتمون لتحالفات وكتل اخرى بعضهم انضم للاطار وبعض اخر منهم يجرى معهم تفاوض للانضمام، وهنالك اقبال كبير من المستقلين بعد ان اثبت الاطار علو كعبه في الثبات والتفاوض السياسي".

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