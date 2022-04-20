اصابة ثلاثة منتسبين بالحشد إثر انفجار عبوة ناسفة في جرف النصر

2022/04/20 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اعلن الحسد الشعبي، اليوم الاربعاء، اصابة ثلاثة منتسبين من تسكيلاته، اثر انفجار عبوة ناسفة في جرف النصر.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "اصيب ثلاثة منتسبين في اللواء 47 / عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي اثر انفجار عبوة ناسفة قبل ان يعقب ذلك اطلاق نار كثيف من جهة الرويعية على آلية تابعة للواء في ناحية جرف النصر شمال بابل".

واكد البيان انه "ما زال منتسبي اللواء يلاحقون فلول المجاميع الارهابية بعد رصدهم".

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