بيان مُسهب من العراق يكذب فيه ادعاءات تركيا الأخيرة بشان العملية العسكرية

2022/04/20 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الخارجية تنفي ادعاءات أنقرة حول التنسيق بشأن عملياتها العسكرية أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته […]

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