2022/04/20 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط يفصّل بأهمية أنبوب بصرة-عقبة: أهداف استراتيجية للعراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:26

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