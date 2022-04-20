أردوغان يكذب بغداد ويؤكد دعمها لحملة بلاده على المتمردين الأكراد

2022/04/20 | 22:31 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 20 أبريل (نيسان)، إن الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد مسلحين أكراد شمال العراق.

وتأتي تصريحات أردوغان غداة استدعاء بغداد السفير التركي في العراق لإبلاغه احتجاجاً رسمياً على الحملة العسكرية التي أطلقتها أنقرة أخيراً.

وكانت القوات المسلحة التركية أفادت بمقتل اثنين من جنودها وعشرات المتمردين الأكراد منذ أن بدأت الأحد الـ 17 من أبريل حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020.

معركة "ضد الإرهاب"

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وقال أردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه، إن بغداد وقادة المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي وعاصمتها أربيل يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا براً وجواً.

وتابع، "أشكر الحكومة المركزية في العراق والإدارة الإقليمية على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب".

وأضاف، "أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق".

أفعال "استفزازية"

ويعرب محللون عن اعتقادهم بأن قادة العراق، وعلى الرغم من تقدمهم باحتجاجات رسمية، سعداء في قرارة أنفسهم بالجهود التي تبذلها تركيا لمعاقبة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ويشن هذا الحزب تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، أوقع عشرات آلاف القتلى.

لكن مسؤولين في بغداد يبدون علناً استياءهم إزاء الحملة العسكرية التركية في المنطقة الجبلية شمال العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الثلاثاء، أنها سلمت السفير التركي علي رضا كوناي "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، داعية تركيا إلى "الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والخروق المرفوضة".

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