2022/04/20 | 22:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 حبات شوكولاته تدخل مواطنا عراقيا موسوعة "غينيس"! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/20 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 حبات شوكولاته تدخل مواطنا عراقيا موسوعة "غينيس"!) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 حبات شوكولاته تدخل مواطنا عراقيا موسوعة "غينيس"!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).