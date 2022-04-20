العراق يكذب ادعاءات اردوغان بشأن العمليات العسكرية الأخيرة

2022/04/20 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كذبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول “التنسيق مع بغداد بشأن الحملة العسكرية التركية الأخيرة في شمالي العراق”.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح للقناة الرسمية وتابعه إيرث نيوز، إن “الخارجية العراقية اعتبرت العمليات العسكرية في الاراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة […]

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