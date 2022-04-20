2022/04/20 | 22:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن ذي قار يطالب العشائر بالتعاون من أجل إنقاذ المحافظة من مستنقع الانفلات الأمني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 60VhwgAoc98
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن ذي قار يطالب العشائر بالتعاون من أجل إنقاذ المحافظة من مستنقع الانفلات الأمني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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