2022/04/20 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WUseH6TlU1M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. آمال قرامي: النساء اليوم خرجن في مهن كانت تنسب قديماً للرجال وهذا دلالة على فعاليتها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. آمال قرامي: النساء اليوم خرجن في مهن كانت تنسب قديماً للرجال وهذا دلالة على فعاليتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).