ابتكار مركبات كيميائية تسرّع تحلل المواد البلاستيكية

2022/04/20 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طوّرعلماء الكيمياء من معهد “نيسميانوف” لمركبات العناصر العضوية لدى أكاديمية العلوم الروسية مادة كيميائية جديدة.وحصلوا على بوليمرات قائمة على أساسها تتميز بسرعة التحلل المرتفعة نتيجة تأثير أشعة الشمس عليها.أفادت بذلك، بولينا كاليتينا، الباحثة في مختبر التحليل الإشعاعي المغناطيسي بالمعهد.يذكر أن المنتجات المصنوعة من مواد البوليمر والبلاستيك والأغشية المختلفة ومواد الطلاء […]

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