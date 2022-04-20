(بغداد اليوم) تفتح ملف الصحة العراقية.. كشف أكبر مافيات تزوير بطاقات لقاح الجائحة بجانب الرصافة- عاجل

2022/04/20 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر طبي، اليوم الأربعاء، عن ضبط المئات من بطاقات التلقيح الخاصة بكورونا مزورة من قبل مستشفيات ومراكز صحية تابعة لصحة الرصافة لعمال المطاعم والمقاهي والنواد الليلية وصالونات ومراكز التجميل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المئات من بطاقات التلقيح المزورة منحت من مراكز صحية تابعة لقطاع الرصافة ضمن صحة الرصافة بينها من مركز صحي الزوية في الكرادة والادريسي والمستنصرية في شارع فلسطين وفخري الدين ال جميل في شارع النضال".

وأضاف ان "البطاقات منحت بالتنسيق بين كوادر بالرقابة الصحية ومهن صحية وطبية بقطاع الرصافة مع أصحاب مطاعم وكوفيهات ونواد ليلية ومراكز تجميل وخاصة اصحاب المطاعم الكبيرة المشهورة في شارع فلسطين والكرادة والجادرية وزيونة".

وأوضح المصدر ان "البطاقات مزورة منحت لعمال المطاعم بعد ان أصدرت وزارة الصحة تعليماتها لمراكز التجميل والمطاعم بمنع ممارسة أي عامل المهنة مالم يتلقى لقاح كورونا"، مشيرا الى ان "تلك البطاقات بعضها مزورة لاوجود للاسم في المنصة الالكترونية فقط بكارت مزور وأخرى رفع الاسم على منصات وزارة الصحة مقابل اتلاف الجرعة لعدم كشف الامر من خلال اجراء احصائيات بأعداد الملقحين والكارتات والأمبولات المصروفة".

وأفاد المصدر ان "هناك شبكات أخرى موسعة يجري البحث عنها لصرف كارتات لقاح مزورة في مستشفيات الكندي وسعد الوتري وابن القف"، مبينا ان "الشبكات الكبرى للتزوير مع المطاعم اغلبها تقع ضمن المراكز الصحية التابعة لقطاع الرصافة للرعاية الصحية الأولية التي تغطي مراكزها الرقعة الجغرافية لشارع فلسطين والكرادة والجادرية".

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