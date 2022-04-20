إصابة منتسب في الداخلية باطلاق نار شرقي بغداد

2022/04/20 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة منتسب في وزارة الداخلية باطلاق نار شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة المتفجرات اصيب مساء اليوم باطلاق نار اثناء مروره ضمن منطقة الحبيبية".

وأضاف المصدر أنه "تم نقله الى مستشفى قريب وطلب الشكوى ضد شخص معرف لديه".

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