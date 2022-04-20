من داخل الكرملين.. الكشف عن تزايد المعارضين لحرب بوتين

2022/04/20 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد عدد المسؤولين الروس المشككين بجدوى غزو الرئيس فلاديمير بوتين بعد ما يقرب من ثمانية أسابيع على بدء القتال وتزايد الخسائر العسكرية والعزلة الدولية غير المسبوقة الناجمة عن العقوبات الغربية ضد موسكو.

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