الخرطوم.. احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني

2022/04/20 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارك مئات السودانيين، مساء الأربعاء، في مظاهرات بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم ضمن حراك مستمر للمطالبة بالحكم المدني و”محاسبة قتلة المتظاهرين”.المتظاهرون تجمعوا في أحياء جنوبي أم درمان، وتناولوا إفطارا جماعيا على أرواح ضحايا الاحتجاجات، استجابة لدعوة لجان المقاومة (نشطاء)، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.وحسب الشهود خرج المتظاهرون إلى شارع الفتيحاب، أحد […]

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احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني أولاً على ايرث نيوز.

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