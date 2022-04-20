إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

2022/04/20 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس وحتى السبت.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه وبعد تقييم أمني ووفقا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بدءا من الساعة الخامسة من مساء يوم […]

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