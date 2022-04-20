ترتبط بالسحر والذكاء.. حقائق مثيرة عن “البومة”.. تعرف عليها

2022/04/20 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعض الناس لا يعرف عن البومة إلا أنها تشتهر بأنها نذير شؤم، لكن هذا الطائر أكثر من ذلك بكثير، إليك المزيد من المعلومات الهامة عن البومة في هذا المقال.ما هي البومة البومة، هي عضو في ترتيب متجانس من الطيور الجارحة الليلية الموجودة في جميع أنحاء العالم تقريبًا، أصبحت البومة رمزًا للذكاء لأنه […]

ظهرت المقالة ترتبط بالسحر والذكاء..



حقائق مثيرة عن “البومة”..



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