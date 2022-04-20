2022/04/20 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الاشرف

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بقيام مجموعة مسلحة بالسطو على منزل قرب في قضاء الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المسلحين قاموا بسرقة اموال ومصوغات ذهبية و سيارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سطو مسلح على منزل في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سطو مسلح على منزل في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).