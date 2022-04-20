2022/04/20 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TGrag6xO2t8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب ذي قار يحذرون: الانفلات الأمني يسيطر على المحافظة ويهدد السلم المجتمعي فيها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب ذي قار يحذرون: الانفلات الأمني يسيطر على المحافظة ويهدد السلم المجتمعي فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).