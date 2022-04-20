2022/04/20 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة البيشمركة تنفي مشاركتها في العمليات التركية شمال العراق » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 23:32

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيشمركة تنفي مشاركتها في العمليات التركية شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيشمركة تنفي مشاركتها في العمليات التركية شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).