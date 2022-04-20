بعد فيديو اعتداء.. السجن 20 عاما لرجل أعمال صيني في رواندا

2022/04/20 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم سون شوجون بضرب عماله في قضية أثارت الاهتمام لأنه صور وهو يضرب رجلا مقيدا إلى عمود في الأرض بالسوط.

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