2022/04/20 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتسح لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، في منطقة الغرب، بحضور 6 لاعبين من أصل 11، حسب ما أعلن حساب البطولة الرسمي، الأربعاء.وضمت التشكيلة المثالية للجولة الرابعة، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، علي البليهي، سالم الدوسري، وأوديون إيجالو لاعبي حامل […]

ظهرت المقالة التشكيل المثالي في دوري الابطال..



غياب عراقي واكتساح سعودي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيل المثالي في دوري الابطال.. غياب عراقي واكتساح سعودي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيل المثالي في دوري الابطال.. غياب عراقي واكتساح سعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).