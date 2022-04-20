علي حاتم السليمان يعود إلى بغداد ويعلن: سنعمل ضد مشاريع الإرهاب

2022/04/20 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما عانت #الأنبار من مشاريع التطرف والارهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الافواه والفساد نعلنها من #بغداد ان هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع و التقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة ان يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة — Ali H Sulaiman (@AliHSulaiman1) April 20, 2022

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