اتصال هاتفي بين ولي عهد البحرين و رئيس وزراء إسرائيل تناول الوضع في القدس

2022/04/20 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت سفارة البحرين في إسرائيل، الأربعاء، أن ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعيد الفصح، كما تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خلال اتصال هاتفي".

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