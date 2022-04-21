مكافحة المتفجرات تعالج مخلفات حربية في 5 محافظات

2022/04/21 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات اليوم الأربعاء، حصيلة واجباتها خلال الـ 72 ساعة الماضية.ونشرت المديرية عبر بيان تلقته ايرث نيوز، تفاصيل معالجة المخلفات الحربية في 5 محافظات عراقية، جاءت على النحو التالي”: محافظة ذي قار معالجة مخلفات حربية في منطقة الإسماعيلية عبارة عن اطلاقة دبابة صلدة من نظام الجيش العراقي السابق تم معالجتها […]

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