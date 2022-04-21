وزير النفط: رابطة أصحاب المحطات الأهلية غير شرعية وتسببت بأزمة للمواطنين

2022/04/21 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار عبد الجبار، الاربعاء، أن رابطة أصحاب المحطات الأهلية غير شرعية وتسببت بأزمة للمواطنين.

وقال عبد الجبار في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، انه "لا توجد أزمة وقود وإنما تمرد من بعض أصحاب المحطات"، مشيرا الى ان "تمرد أصحاب المحطات الأهلية استمر لـ 36 ساعة والآن عادت الأمور إلى طبيعتها".

وبين، ان "رابطة أصحاب المحطات الأهلية غير شرعية وتسببت بأزمة للمواطنين".

وحول استثمار الغاز، ذكر وزير النفط، "تمكنا من تسديد جميع ديون شركة غاز البصرة"، مبينا انه "سيكون لدينا 400 مقمق من الغاز في عام 2023".

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