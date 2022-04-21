الشرطة يهزم الصناعة بهدف نظيف في الممتاز

2022/04/21 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغلب نادي الشرطة على فريق الصناعة بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة (28) من الدوري الممتاز لكرة القدم.يتبع..

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