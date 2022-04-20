في مناظرة تلفزيونية.. لوبن توضح رؤيتها لـ

2022/04/21 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت المرشّحة اليمينية المتطرفة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة الأحد، مارين لوبن، خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، أنّها تؤيّد "أوكرانيا حرّة" ومستقلّة في آن معاً عن الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

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