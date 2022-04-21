2022/04/21 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزز ريال مدريد صدارته للدوري الاسباني بكرة القدم، بتغلبه على اوساسونا بثلاثة أهداف لهدف.ولعب الفريقان على ملعب ال سادار في الجولة 33 من الليجا.وسجل ثنائية “الملكي” كل من دافيد الابا في الدقيقة 12 وماركو اسينسيو في الدقيقة 46 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 96.فيما حمل هدف اوساسونا الوحيد توقيع اللاعب انتي […]

ظهرت المقالة رغم كبوة بنزيما..



الريال يقترب من لقب الليجا بنقاط أوساسونا أولاً على ايرث نيوز.

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