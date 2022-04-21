2022/04/21 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حظر تجوال في بلدة عراقية بعد مقتل ضابط استخبارات كبير الناصرية -الزمان أثارت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في العراق موجة من الخوف والجدل بين العراقيين ، واظهرت هذه المقاطع جماجم بشرية تطفو في أحد أنهار شرقي العراق. وبحسب ناشطين، ووسائل إعلام محلية، فإن الفيديو المصور كان في نهر ديالى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماجم بشرية تطفو فوق نهر عراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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