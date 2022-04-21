جماجم‭ ‬بشرية‭ ‬تطفو‭ ‬فوق‭ ‬نهر‭ ‬عراقي‭ ‬

2022/04/21 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر‭ ‬تجوال‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عراقية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬استخبارات‭ ‬كبير ‭ ‬الناصرية‭ -‬الزمان‭ ‬ أثارت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬والجدل‭ ‬بين‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬واظهرت‭ ‬هذه‭ ‬المقاطع‭ ‬جماجم‭ ‬بشرية‭ ‬تطفو‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أنهار‭ ‬شرقي‭ ‬العراق‭.‬ وبحسب‭ ‬ناشطين،‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية،‭ ‬فإن‭ ‬الفيديو‭ ‬المصور‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬ديالى‭ […]

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