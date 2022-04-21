الجمجمة العراقية.. مَن لها ومَن عليها؟

2022/04/21 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى‭ ‬عمق‭ ‬قارة‭ ‬افريقيا‭ ‬التي‭ ‬أكلت‭ ‬بعض‭ ‬بلدانها‭ ‬حروب‭ ‬مزمنة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬جمجمة‭ ‬بشرية‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطريق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬البراري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬أو‭ ‬نهر‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬صاحب‭.‬ في‭ ‬العراق،‭ ‬تطفو‭ ‬جماجم‭ ‬للبشر‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬نهر‭ ‬في‭ ‬ديالي‭ ‬شرقي‭ ‬العراق،‭ ‬والمشهد‭ ‬المرعب‭ ‬والمحزن‭ ‬والمحبط‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬فترات‭ ‬سابقة،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نعيش‭ ‬تردداتها‭ ‬كعراقيين،‭ […]

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