تحقيق‭ ‬سويدي باحتمال‭ ‬تورّط‭ ‬شركة‭ ‬عملاقة‭ ‬بعمليات‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬العراق

2022/04/21 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون‭ ‬في‭ ‬الموصل‭:‬أسلوب‭ ‬داعش‭ ‬كان‭ ‬ابتزاز‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والاجنبية ستوكهولم‭- ‬الزمان أعلن‭ ‬القضاء‭ ‬السويدي‭ ‬الأربعاء‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬فساد‭ ‬محتملة‭ ‬يُشتبه‭ ‬أنّ‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون‭ ‬العملاقة‭ ‬لمعدات‭ ‬الاتصالات‭ ‬متورطة‭ ‬فيها‭ ‬ومرتبطة‭ ‬بدفع‭ ‬رشى‭ ‬لعناصر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ ويغطي‭ ‬التحقيق‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2019،‭ ‬بحسب‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬ليف‭ ‬غورتس‭.‬ […]

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