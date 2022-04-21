2022/04/21 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مواطنون في الموصل:أسلوب داعش كان ابتزاز الشركات المحلية والاجنبية ستوكهولم- الزمان أعلن القضاء السويدي الأربعاء فتح تحقيق في جرائم فساد محتملة يُشتبه أنّ شركة إريكسون العملاقة لمعدات الاتصالات متورطة فيها ومرتبطة بدفع رشى لعناصر من تنظيم داعش – الدولة الإسلامية في العراق. ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدّعي العام ليف غورتس. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق سويدي باحتمال تورّط شركة عملاقة بعمليات فساد في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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