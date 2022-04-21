العتبة العلوية ترفع (راية الحزن) بذكرى استشهاد أمير المؤمنين

2022/04/21 | 00:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعأجرت العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف، مراسم استبدال الراية الخضراء بالراية السوداء حزنا على ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

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