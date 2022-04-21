2022/04/21 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم أرسنال موقعته أمام مضيفه تشلسي بفوزه عليه 4-2، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ويشعل الصراع على مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرسنال يفوز على تشلسي ويشعل صراع دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرسنال يفوز على تشلسي ويشعل صراع دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).