2022/04/21 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع في بغداد.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز”، إن “حريقا اندلع داخل بناية فارغة ضمن منطقة الأربع شوارع في الزعفرانية دون تسجيل أي اصابات بشرية”، مبينا أن “فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على النيران واخمادها”.وأضاف المصدر أن “الحريق حدث نتيجة تماس […]

ظهرت المقالة السيطرة على حريق اندلع في منطقة الزعفرانية ببغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على حريق اندلع في منطقة الزعفرانية ببغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيطرة على حريق اندلع في منطقة الزعفرانية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).