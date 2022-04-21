محافظ الأنبار ينهي السجال حول الدور العسكري للحشد الشعبي ومدى الحاجة له

2022/04/21 | 01:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي اليوم الخميس، على تواجد قوات الحشد الشعبي داخل المحافظة ومدى الحاجة لهذه القوات.وقال الدليمي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “دور الحشد الشعبي وابناء العشائر لا يمكنه انكاره، خصوصا في الحرب ضد تنظيم داعش، حيث كانت هذه المعركة تحتاج الى زخم في القوات ودعم المواطنين […]

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