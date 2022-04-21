المالكي منزعجاً: لقد طفح الكيل

2022/04/21 | 01:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح صحفي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة لسيادته عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ، حول الموقف من الاعتداءات التركية المستمرة على المدن العراقية في اقليم كردستان وما تسببت من تهجير لاهالي المدن والقرى الحدودية .عبر السيد رئيس ائتلاف دولة القانون عن تضامنه […]

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