إذا فازت.. لوبن ستمنع الحجاب في فرنسا وماكرون يتهمها بالدفع لـ

2022/04/21 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المرشحة اليمينية المتطرفة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة، الأحد، مارين لوبن، اعتزامها حظر الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة في حال انتخابها.

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