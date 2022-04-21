2022/04/21 | 01:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KEaAlg3NbBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شلون نحارب بعض المصطلحات السلبية التي تتردد على اذهان النساء مع الباحثة اجتماعية مروه احمد حسين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شلون نحارب بعض المصطلحات السلبية التي تتردد على اذهان النساء مع الباحثة اجتماعية مروه احمد حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).